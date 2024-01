2023, MARZO AZZURRO - La storica qualificazione, la magia di Kvara ed il ko contro Sarri

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l'anno solare del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Marzo: il mese degli azzurri non si apre nel miglior modo possibile. Il 3 marzo arriva la seconda sconfitta in campionato, in casa contro la Lazio per 0-1. Sarri riesce a ingabbiare Spalletti e con un gran gol di Vecino dalla distanza si porta a casa i tre punti. Tuttavia questo non costituisce che un piccolo inciampo nella corsa allo Scudetto, considerando che dopo il turno i punti di distacco dalla seconda sono ancora dodici. Infatti, all'impegno successivo i partenopei riprendono il ritmo con una vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. A decidere il match, i gol di Rrahmani e Kvaratskhelia. In particolare, Kvara segnerà in questa partita quello che sarà eletto come migliore gol della Serie A 2022/23.

Il record storico: quattro giorni dopo la gara contro la Dea, gli azzurri sono chiamati al match di ritorno degli ottavi di Champions League, contro l'Eintracht Francoforte. All'andata, i partenopei avevano vinto in Germania per 0-2, con i gol di Osimhen e Di Lorenzo, ed era anche stato espulso Kolo Muani. Al ritorno, il Napoli si conferma e si diverte: al Maradona il Francoforte riceve una lezione di calcio, perdendo 3-0 con le reti di Zielinski e la doppietta di Osimhen. Viene così centrato un record storico: per la prima volta nella sua storia, il Napoli accede ai quarti di finale di Champions League.

Nessuno li ferma: anche dopo l'impegno europeo l'armata di Spalletti è inarrestabile. Il 19 marzo, allo Stadio Olimpico Grande Torino, gli azzurri trionfano 0-4 grazie ai gol di Ndombele, Kvaratskhelia e la doppietta di Osimhen. Il mese di marzo si chiude così alla perfezione, in vista della sosta che anticiperà un mese di fuoco, che si aprirà con la tripla sfida con il Milan tra campionato e quarti di finale di Champions.