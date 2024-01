2023, NOVEMBRE/DICEMBRE AZZURRO - Torna Mazzarri, il disastro in Coppa Italia e le scuse di ADL

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi dell'anno solare del Napoli

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Novembre: è il mese della crisi e della rivoluzione. Si apre con la vittoria nel derby con la Salernitana per 0-2 e il pareggio in Champions contro l'Union Berlino. Il 12 novembre, a seguito della sconfitta interna per 0-1 contro l'Empoli, Rudi Garcia torna in Francia in aereo. Tutti sono certi dell'esonero, secondo alcuni De Laurentiis avrebbe persino esonerato il tecnico francese durante l'intervallo della partita. Prima del prossimo incontro di campionato c'è la sosta nazionali. Dopo alcuni giorni di riflessioni e contatti sia con Igor Tudor che con Walter Mazzarri, il patron del Napoli sceglie il tecnico toscano, che ritorna dopo 10 anni sulla panchina azzurra. L'esordio è più che positivo: la vittoria sull'Atalanta a Bergamo basta a riportare l'entusiasmo in piazza, e a convincersi che il male assoluto fosse stato quel francese un po' stempiato e dal démarche disinteressato. Contemporaneamente, il derby d'Italia tra Juventus ed Inter recita il risultato di 1-1, e per qualcuno si riaccendono persino le speranze Scudetto.

Dicembre: ci è voluto poco per rimettere i piedi per terra, che poi, più che terra sono sabbie mobili. Tre sconfitte di fila contro Real Madrid, Inter e Juventus, e un record negativo che il Napoli non registrava dal 2016. Certamente il calendario complicato e il poco tempo a disposizione dell'allenatore sono un'attenuante che consente di chiedere ancora tempo. E infatti, i due successi interni contro Braga e Cagliari sono una conferma, sembravano una conferma. Prima la pesante eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Frosinone, con uno 0-4 al Maradona. Poi, la caporettistica disfatta contro la Roma. L'anno solare 2023 del Napoli si conclude con uno 0-0 al Maradona, contro il Monza. Seguono le dichiarazioni di De Laurentiis, che pubblicamente chiede scusa ai tifosi per la situazione in classifica, addossandosi tutte le colpe.

2023. Che annata straordinaria. Sarà indimenticabile per tutti i tifosi del Napoli. Dopo un'attesa lunga 33 anni, il destino ha sorriso agli azzurri, avvolgendoli in un manto di vittoria e gloria. Attraverso il calore del Maradona e l'abilità magistrale di Spalletti con i suoi uomini, abbiamo assistito a un'apoteosi di emozioni, culminata con la conquista del Tricolore. Un inno di gioia ha pervaso la città, dipingendo Napoli con i colori dell'euforia e della riscossa. Il 2023 resterà impresso nel cuore dei napoletani come l'anno in cui il Napoli, con un calcio sublime, ha riconquistato la corona, riscattando una lunga attesa con un trionfo indimenticabile. Da archiviare la seconda parte dell'anno, ma anche una situazione simile è troppo poco per macchiare quanto di fantastico accaduto.