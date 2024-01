2023, OTTOBRE AZZURRO – Garcia traballa per la prima volta, ADL mette le tende a Castel Volturno

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi dell'anno solare azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Ottobre: il mese precedente si era concluso con due vittorie di fila, prima il 4-1 contro l’Udinese e poi lo 0-4 a Lecce. La ripresa era però solo apparente: il 3 ottobre c’è la sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid, ma la prestazione tutto sommato è buona. In campionato però arriva l’ennesimo stop, ancora una volta al Maradona. La Fiorentina vince 1-3, e il distacco dalla prima in classifica è già di sette punti, dopo sole otto giornate.

A questo punto c’è la sosta nazionali, e la posizione di Garcia inizia a traballare. Si inizia a vociferare di contatti tra De Laurentiis e Antonio Conte. Il patron del Napoli rilascia dichiarazioni pubbliche quasi a delegittimare il proprio allenatore: “Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi”.

Alla fine, per un motivo o per un altro dopo la sosta viene confermato Rudi Garcia sulla panchina degli azzurri. La scelta del presidente è di dargli fiducia, ma allo stesso tempo decide di seguire tutti gli allenamenti a Castel Volturno. I risultati non cambiano più di tanto, sempre altalenanti: un’ottima vittoria per 1-3 contro l’Hellas Verona, uno 0-1 contro l’Union Berlino ma con una prestazione opaca, e il 2-2 caslingo contro il Milan (pareggio arrivato tra l’altro in rimonta). Si chiude così il mese che precede la nuova rivoluzione: novembre sarà infatti caratterizzato dall’esonero di Garcia e l’arrivo di Mazzarri.