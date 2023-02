500 tifosi azzurri a La Spezia, Pres. Napoli Club Bologna: "Nei distinti perché senza un nostro settore!"

Saranno almeno in 500 i tifosi azzurri al Picco di La Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di Niccolò Pasta

Saranno almeno in 500 i tifosi azzurri al Picco di La Spezia: il divieto trasferte disposto dal Ministro degli Intern naturalmente non vale per i tanti supporters azzurri provenienti dalle regioni del Nord, ma col paradosso del settore ospiti che resterà chiuso ed i tifosi del Napoli tra quelli di casa: "Noi ad esempio — spiega Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna, al quotidiano Repubblica — saremo nei Distinti. Ho anche inviato due Pec, una alla Prefetture di Napoli, l’altra a quella di La Spezia per comunicare la nostra presenza. La certezza è che saremo accanto ai sostenitori avversari.