"-7 dall'Inter, vi siete già arresi?", Garcia replica: "Sempre domande negative!". Tutto il siparietto

E' la domanda posta da Antonio Giordano, collega del Corriere dello Sport, a Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Napoli.

"Sette punti dall'Inter significa essersi già arresi?". E' la domanda posta da Antonio Giordano, collega del Corriere dello Sport, a Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Napoli. Un po' seccato, l'allenatore francese ha risposto così "Me l'aspettavo una domanda cattiva da parte sua". E da qui si è scatenato un siparietto tra i due, che riportiamo di seguito.

Giordano: "Quindi io sto tra i cattivi?".

Garcia: "Da un po' di tempo sì, lei mi fa sempre domande per cui devo essere preparato perché è sempre offensiva la sua domanda".

Giordano: "Questa domanda è offensiva?".

Garcia: "No, non lo so. Siamo a pochi passi dalla vetta".

Giordano: "Cioè, io le chiedo dei sette punti dall'Inter e lei la legge come offensiva?".

Garcia: "Non nel senso di offendere. Lei pone sempre domande che sono negative (glielo dice in francese, ndr). Andiamo con un'altra domanda".

Giordano: "Ma non mi ha risposto".

Garcia: "E che devo rispondere? Evidentemente ho risposto male perché ho capito male. Allora ripeto quanto già detto: siamo a un quarto del campionato, ne rimangono tre quarti per tornare vicini a quelle davanti a noi. Ho risposto bene?".