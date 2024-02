8 gare senza gol con Mazzarri: da novembre nessuno peggio del Napoli in Serie A

In generale, da inizio novembre, la squadra partenopea è quella che ha chiuso più incontri senza segnare nella competizione

8 gare su 14 senza fare gol sotto la gestione Mazzarri. Non solo: Opta informa che il Napoli non ha trovato la via della rete in ben sette delle ultime 10 gare di campionato, tante volte quante nelle precedenti 59 partite di Serie A. In generale, da inizio novembre, la squadra partenopea è quella che ha chiuso più incontri senza segnare nella competizione (sette, almeno tre più di qualsiasi altra formazione).