A Dimaro arriva anche la Coppa dello Scudetto: sarà fotografabile gratis, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Dimaro Folgarida, sede della prima parte di preparazione del Napoli del Napoli, sta per arrivare anche la Coppa dello Scudetto. Lo riferisce la Nicer, l'agenzia che si occupa dell'organizzazione del ritiro: "Si inizia sabato mattina con il botto: nel piazzale della SKI.IT ARENA è stata allestita la tensostruttura dove trovano sede il negozio del Napoli e l’area di esposizione della Coppa dello Scudetto, liberamente visibile e fotografabile dai tifosi. E poi la lunghissima transenna teatro del rito degli autografi a fine allenamenti.

E i due enormi scudetti tricolori con la scritta Napoli e il numero 3. Alcuni tifosi già presenti a Dimaro hanno chiesto come mai sono né stati dipinti solo due? Semplicissima la risposta: il terzo scudetto sarà in campo per undici giorni e potrà venir omaggiato costantemente dai tifosi".