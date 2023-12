A Frosinone è festa grande: "La più grande impresa della nostra storia"

Il giorno dopo il 4-0 rifilato al Napoli al Maradona è festa grande a Frosinone. Questo è quanto scrive il portale Tuttofrosinone.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo il 4-0 rifilato al Napoli al Maradona è festa grande a Frosinone. Questo è quanto scrive il portale Tuttofrosinone.com: "19 dicembre 2023: il Frosinone Calcio vive allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli la serata più gloriosa della sua storia.

La formazione ciociara, in divisa canarina, elimina dalla Coppa Italia i campioni in carica della Serie A, vincendo in casa del Napoli con un roboante 4-0 nei novanta minuti, e al cospetto di uno dei migliori cinque calciatori al mondo in attività (Victor Osimhen) si spinge fino ai quarti della prestigiosa manifestazione".