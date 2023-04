A Roma sono preoccupati: tifosi Feyenoord sono a Napoli accolti dai napoletani

Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per la sfida, in programma giovedi' 20 aprile allo stadio Olimpico, tra Roma e Feyenoord.

Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per la sfida, in programma giovedi' 20 aprile allo stadio Olimpico, tra Roma e Feyenoord. Un match sulla carta infuocato: a maggio scorso per la finale a Tirana di Conference League, si registrarono incidenti con feriti e arresti. In una città senza il Prefetto - da inizio marzo Bruno Frattasi e' diventato il direttore dell'Agenzia cybersicurezza e non e' stato ancora sostituito - rischia di mancare una figura importante nell'organizzazione della sicurezza. Saranno comunque tantissimi gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in strada per garantire la sicurezza ai cittadini.