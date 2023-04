"A Salerno non si deve festeggiare": intimidazioni e lancio uova contro bandiera Napoli

A Salerno la festa dei tifosi del Napoli non è gradita. In mattinata, nel quartiere Torrione, si è verificato un brutto episodio

A Salerno la festa dei tifosi del Napoli non è gradita. In mattinata, nel quartiere Torrione, si è verificato un brutto episodio: un lancio di uova verso un palazzo dove uno dei balconi era addobbato con una bandiera azzurra esposta. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino, secondo cui in alcuni casi i cittadini sarebbero stati anche intimiditi al fine di non tifare gli azzurri esponendo gadget in vista della partita di domani.