Abbonamenti, già partite tutte le big: tifosi in attesa di novità dal Napoli

La Roma ha già collezionato circa 40mila abbonamenti, sono partite anche Milan e Juventus e dal 20 giugno partirà anche la campagna per sottoscrivere la tessera per l'Inter (per i vecchi abbonati che potranno confermarla fino al 28 giugno). C'è grande attesa per il Napoli. Dalla società non sono ancora arrivate comunicazioni ma mai come quest'anno l'impressione è che ci sarà la caccia alla tessera con migliaia di tifosi pronti a sottoscriverla. Le big si sono già mosse, c'è attesa per il Napoli.