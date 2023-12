Accostato al Napoli, Traoré ricoverato in ospedale: ha contratto la malaria

Hamed Traoré, trequartista del Bournemouth accostato anche al Napoli, è ricoverato in ospedale.





Il club inglese conferma che l'ex Sassuolo è attualmente in ospedale per riprendersi dalla malaria: "Le ultime settimane sono state una situazione difficile per lui personalmente e dal punto di vista sportivo sarà fuori per un po' di tempo", dice il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola.