ADL a Milano con un obiettivo: riportare la Supercoppa in Italia

Inizia un'altra settimana molto delicata per Rudi Garcia e che porterà alla sfida praticamente da ultima spiaggia

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia un'altra settimana molto delicata per Rudi Garcia e che porterà alla sfida praticamente da ultima spiaggia - come tutte quelle che verranno dopo - sul campo del Verona. Quest'oggi riaprono le porte del centro di Castel Volturno, con i pochi superstiti delle nazionali, ed il tecnico spera di avere buone notizie sulle condizioni di Osimhen mentre al suo fianco a bordo campo non avrà De Laurentiis rispetto alla scorsa settimana.

ADL impegnato a Milano

Il presidente sarà protagonista all'assemblea di Lega. In ballo c'è il fondamentale accordo per i diritti televisive con le trattative private che sono arrivate alla conclusione. Si discuterà anche della Supercoppa italiana che ADL vorrebbe riportare in Italia anche alla luce dei tragici fatti di questi giorni e di una possibile escalation. Verrà aggiornato dal ds Meluso, ma probabilmente tornerà a Castel Volturno parallelamente al rientro dei nazionali.

Fiato sospeso per Osimhen

Garcia dovrà rinunciare ad Anguissa almeno per le prime due gare, ha da poco recuperato Rrahmani ed in questi giorni rientrerà in gruppo anche Juan Jesus, ma l'apprensione è tutta per Victor Osimhen. Lo staff medico nigeriano non ha chiarito le sue condizioni e quest'oggi lo staff medico del Napoli potrà sottoporlo agli esami per chiarire l'entità del problema alla coscia destra rimediato al 55' dell'amichevole contro l'Arabia Saudita.