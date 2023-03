ADL all'incontro sul 'Regolamento del giuoco calcio': presenti anche Gravina e Casini

Il presidente del Napoli è atteso domani alle ore 11 al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

L'incontro si terrà in concomitanza con la lezione inaugurale del corso, tenuto dal prof. Guido Clemente di San Luca, di Giuridicità delle regole del calcio, insegnamento contemplato nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, percorso di studi in Diritto e Management dello Sport, ma anche del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.