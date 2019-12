ADL alla squadra: "Andiamo oltre tutto e voliamo alto!". Nessuna parola sulle multe

MULTIMEDIA APPLAUSOMETRO A VILLA D'ANGELO: ECCO I QUATTRO PIÙ APPLAUDITI DAI TIFOSI È in corso la cena natalizia della SSC Napoli a Villa D'Angelo. Arrivati ormai tutti gli azzurri, al punto da poter stilare una classifica, solo per curiosità, di quelli più applauditi dai tifosi (pochi) presenti all'esterno della sala... È in corso la cena natalizia della SSC Napoli a Villa D'Angelo. Arrivati ormai tutti gli azzurri, al punto da poter stilare una classifica, solo per curiosità, di quelli più applauditi dai tifosi (pochi) presenti all'esterno della sala...