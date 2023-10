ADL ci ha visto giusto con quel tweet (contestato): concedere zero al Bologna non è da tutti

Da quel momento due vittorie schiaccianti ed una buona prova anche col Real Madrid. Forse ADL non aveva esagerato.

Concedere pressoché zero tiri al Bologna di Thiago Motta, non vincendo per un palo ed un rigore sbagliato come fatto dal Napoli, non è proprio da tutti. Ne sa qualcosa l'Inter, rimontata a San Siro, ma anche la Juventus che strappò tra le polemiche un pareggio allo Stadium. Eppure molti criticarono - o ironizzarono - dopo il tweet di soddisfazione di Aurelio De Laurentiis che rimarcò la buona prestazione del (nuovo) Napoli con un "Il Napoli riparte da Bologna! Bravi tutti". Da quel momento due vittorie schiaccianti ed una buona prova anche col Real Madrid. Con la Fiorentina sono attese ulteriore conferme, ma forse ADL non aveva esagerato.