ADL, quando la telefonata è virale: "Avete rotto il c..."

Una telefonata diventata virale, nel miglior momento della storia recente del Napoli, poi le precisazioni via social. Aurelio De Laurentiis e i tifosi del club azzurro hanno vissuto così l'ultimo giorno di mercato, lontano dai riflettori di una finestra invernale che non ha visto la società campana protagonista. Sui social, però, è circolato per tutto il giorno l'audio di una chiamata fra il patron e un tifoso, nella quale De Laurentiis si è lasciato andare a dichiarazioni molto particolari, rispondendo così alle speranze di scudetto del suo interlocutore: "No non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto. I napoletani m'hanno rotto il ca..., siete di una tale stupidaggine che io delle volte dico ma è possibile che consideriamo i napoletani i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti quelli che sanno che i napoletani hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. La mattina guardate il sole, il mare, una pizza di m... e tirate un bel respiro".