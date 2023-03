AIA, fissata l'assemblea generale per l'elezione del nuovo presidente

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - E' fissata per il prossimo 16 aprile l'assemblea generale dell'Associazione italiana arbitri che dovrà eleggere il nuovo presidente. "Il vice presidente vicario dell'Aia Duccio Baglioni - si legge in una nota dell'Aia - ha indetto per il giorno 16 aprile 2023 l'assemblea generale, in via straordinaria, dell'Associazione Italiana Arbitri". (ANSA).