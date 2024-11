Ajax-Maccabi, tre tifosi israeliani dispersi: si teme siano ostaggi dei pro Palestina

Ci sono tre dispersi negli scontri fra un gruppo pro Palestina e alcuni tifosi del Maccabi avvenuti ieri sera ad Amsterdam a margine della sfida fra il club di Tel Aviv e l'Ajax. Nel corso del pomeriggio c'erano state situazioni infelici, come alcuni cori contro la Palestina - di cui pare sia stata strappata anche una bandiera, come riporta La7 - e in serata si è scatenata una vera e propria caccia all'ebreo. Alcuni gruppi sono andati alla ricerca dei tifosi, chiedendo documenti e di che nazionalità fossero, irrompendo anche, in alcuni casi, negli hotel.

Il bilancio è di cinque persone in ospedale, dieci feriti totali, ma la notizia, riporta la Reuters è che i tre dispersi potrebbero essere addirittura degli ostaggi. La Polizia olandese ha aperto un'indagine per capire come mai si siano persi i contatti, ma sarebbe chiaramente una situazione molto grave e ci sarebbe anche il rischio di un incidente diplomatico. Anche perché l'opinione pubblica in Israele parla molto di questo clima di odio crescente e intolleranza che si avverte.