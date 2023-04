Al Nassr fuori dalla Coppa, CR7 di nuovo furioso: stavolta se la prende col nuovo tecnico

L'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita si sta rivelando davvero molto complicata.

L'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita si sta rivelando davvero molto complicata. L'esonero di Rudi Garcia e le continue "scaramucce" con i tifosi delle squadre avversarie fanno da contorno a un momento davvero difficile sul piano sportivo e personale: CR7 ha segnato finora 11 reti in 11 partite di campionato ma l'Al Nassr, in testa al momento del suo approdo, è scivolato in seconda posizione in classifica. Come se non bastasse, ieri è arrivata l'eliminazione in Coppa contro l'Al Wehda, fanalino di coda in campionato.

Una sconfitta che ha portato all'ennesima scenata del portoghese, furioso con il suo allenatore, Dinko Jelicic. Le immagini che lo ritraggono mentre impreca contro il tecnico hanno già fatto il giro del mondo.