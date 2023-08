Al sorteggio Champions si voterà il miglior allenatore Uefa: in lizza anche Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Grimaldi Forum di Montecarlo oggi si terranno i sorteggi dei gironi della prossima Champions League, ma non solo. La UEFA assegnerà anche i premi relativi alla stagione 2022/23, tra cui anche quello legato al miglior allenatore dell'anno per il calcio maschile. In lizza ci sono due italiani e uno spagnolo: Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (Napoli, ora in Nazionale) se la vedranno con Pep Guardiola.

La votazione verrà svolta da una giuria formata da allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi di Champions League, Europa League e Conference League, senza dimenticare gli allenatori delle nazionali maschili delle federazioni affiliate alla UEFA.