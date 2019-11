Allarme Milik: nuovi fastidi muscolari, non sarà a disposizione col Genoa

Brutte notizie per Carlo Ancelotti, secondo quanto scritto dall'edizione online de Il Mattino. Arkadiusz Milik, infatti, sta viaggiando verso il forfait per la partita di stasera a causa di un fastidio muscolare che l'ha costretto al riposo in queste ore complicate. E' difficile - si legge - che il bomber polacco possa essere disponibile stasera ed è a rischio anche la sua convocazione con la nazionale polacca.