Allarme terreno di gioco insidioso al Mapei? Ieri ha giocato la Reggiana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri Reggiana e Sudtirol hanno pareggiato per 1-1 in uno scontro diretto tra due formazioni che devono iniziare a guardarsi alle spalle. La gara è stata giocata al Mapei Stadium, sullo stesso terreno di gioco che ospiterà oggi alle 18 il match tra Sassuolo e Napoli. C'è dunque il rischio che, come lamentato da Francesco Calzona a Cagliari, il terreno di gioco non sia in perfette condizioni.

Le parole di Calzona dopo Cagliari sul terreno di gioco: "Era una partita particolare con vento ed erba alta e sapevamo he era una partita sporca. Qui ci si deve calare nella dimensione della partita".