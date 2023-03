Allarme ultras a Napoli: sono 400 i tedeschi in città che non entreranno al Maradona

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sullo stato d'allerta in quel di Napoli per la gara di questa sera contro l'Eintracht Francoforte

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sullo stato d'allerta in quel di Napoli per la gara di questa sera contro l'Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A inizio settimana il Prefetto di Napoli ha deciso di restringere la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti, vietando i tagliandi per i residenti in quel di Francoforte.