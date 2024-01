Alle 18 il Camerun debutta in Coppa d'Africa: Anguissa titolare contro la Guinea

Alle 18 debutta in Coppa d'Africa anche il Camerun di André-Frank Zambo Anguissa.

Alle 18 debutta in Coppa d'Africa anche il Camerun di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli viene schierato da titolare nel match contro la Guinea, da mezzala sinistra in un 4-3-3. La partita si disputerà in Costa d'Avorio, a Yamoussoukro, e tra poco comincerà.