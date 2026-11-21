Allegri incubo del Torino: il dato sui precedenti è clamoroso
Il Torino si prepara ad affrontare questa sera un avversario particolarmente ostico, non soltanto per la qualità della rosa del Napoli, ma anche per i precedenti contro Massimiliano Allegri. Il tecnico azzurro rappresenta infatti una vera e propria bestia nera per i granata, che nel corso degli anni hanno raccolto pochissime soddisfazioni contro le sue squadre. Nonostante le difficoltà incontrate dal Napoli in questo avvio di stagione, i numeri degli scontri diretti sorridono nettamente all'allenatore livornese.
Allegri-Torino, precedenti impressionanti: 18 vittorie e una sola sconfitta
Il Torino ha battuto Allegri appena una volta in 25 precedenti, rimediando ben 18 sconfitte e sei pareggi. L'unico successo risale al 2015, in occasione dell'unico derby vinto dai granata negli oltre 21 anni di presidenza Cairo. Allegri ha costruito questo bilancio affrontando il Torino sulle panchine di Cagliari, Milan e Juventus. Questa sera, alla guida del Napoli, proverà ad allungare ulteriormente la propria striscia positiva.
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