Allegri incubo del Torino: il dato sui precedenti è clamoroso

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Oggi alle 18:30 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Torino ha battuto Massimiliano Allegri soltanto una volta in 25 confronti: il tecnico del Napoli vanta 18 successi e sei pareggi.