Altafini su Napoli-Milan: "Gara incerta, ma rossoneri riavranno il miglior portiere al mondo tra i pali"

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Il vantaggio della Juve non è non giocare le coppe ma le alternative in panchina. Ieri erano fuori Vlahovic e Chiesa". José Altafini, ospite di Radio anch'io sport, ha analizzato il successo dei bianconeri a San Siro. "Gatti ha fatto cinque falli di fila su Leao e non è stato mai ammonito, solo all'ultimo - ha notato il brasiliano, che vestì le maglie sia del Milan che della Juve - Non è possibile che un giocatore possa distruggere l'iniziativa di un avversario con così tanti falli".

Quanto al Milan il suo problema è che "non ha un vice Giroud, un grandissimo che anche se gioca male 89 minuti può sempre fare gol, e non ha un'ala destra". Nel prossimo turno i rossoneri faranno visita al Napoli: "Non ci sarà Osimhen, ma il Napoli ha giocato molto bene nell'ultima partita - è l'opinione di Altafini, che giocò anche sotto il Vesuvio - fa affidamento sul fortissimo Kvaratskhelia. Il Milan riavrà Theo Hernandez (ieri assente per squalifica, ndr) che è un punto di forza e Maignan che è il portiere più forte del mondo. Sarà una partita molto incerta". Domani è di nuovo Champions: "L'Inter fra le italiane è in questo momento quella che può fare più strada. Lautaro? Risolve le partite, ha tanta voglia di fare, potrebbe vincere la classifica cannonieri" ha concluso Altafini. (ANSA).