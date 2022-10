Altro agguato ultras ai tifosi dell’Ajax: rissa e bottigliate in via Medina, i dettagli

Dopo l’agguato di ieri sera che ha coinvolto un tifoso dell’Ajax, c’è stata una nuova rissa tra gli ultras partenopei e quelli olandesi.

Dopo l’agguato di ieri sera che ha coinvolto un tifoso dell’Ajax, c’è stata una nuova rissa tra gli ultras partenopei e quelli olandesi. A riferirlo è Il Mattino, nella sua edizione online: “Una rissa con calci, pugni e colpi di bottiglia è avvenuta poco fa in via Medina, nel centro di Napoli, tra tifosi locali e quelli dell'Ajax. Diversi tifosi olandesi si trovavano in una pizzeria dove sono stati raggiunti e affrontati da una ventina di ultras napoletani, arrivati a piedi da vie laterali armati con caschi e mazze. La rissa è durata pochi minuti ed è stata piuttosto violenta, anche se nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell'ordine".