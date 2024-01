Altro caso extra-campo e mercato fermo: con la Salernitana senza rinforzi

Prosegue il ritiro di Pozzuoli che porterà la squadra alla sfida delicatissima contro la Salernitana

Prosegue il ritiro di Pozzuoli che porterà la squadra alla sfida delicatissima contro la Salernitana. Un appuntamento che sembra già un'ultima spiaggia per la squadra ed anche per Walter Mazzarri, chiamato a risollevare il rendimento di un collettivo che sotto la sua gestione sembra continuare a peggiorare settimanalmente. Il compito della società invece è di velocizzare le operazioni sul mercato, quantomeno per il sostituto di Elmas, partito ormai da una ventina di giorni, ma le operazioni in entrano sembrano ancora lontane da una risoluzione positiva.

Tormentone Samardzic e tutto fermo per il difensore

Perso Dragusin, finito al Tottenham dopo il testa a testa finale col Bayern Monaco, il Napoli è tornato a guardarsi intorno. Il nome più gettonato resta quello di Nehuén Pérez che però l'Udinese non vorrebbe cedere a gennaio, salvo offerte probabilmente oltre il suo reale valore. Stesso discorso per Martinez Quarta della Fiorentina, altro nome spuntato nelle ultime ore. La società rischia di dover guardare all'estero, rischiando però in quel caso di non accontentare Mazzarri sui tempi d'inserimento. Non si sblocca neanche l'affare Lazar Samardzic con la quadra ancora da trovare con club ed entourage e nelle ultime ore si sono aggiunti anche i rumors su un inserimento di Giuntoli che gli avrebbe paventato l'opportunità Juventus per l'estate.

L'ennesimo caso extra-campo

Osimhen contro l'agente di Kvaratskhelia: ieri s'è aggiunto un altro conflitto alla surreale stagione del Napoli. Mamuka Jugeli ha tirato in ballo il nigeriano per rimarcare che il suo assistito non andrebbe mai in Arabia: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tanti anni? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno per un miliardo". Immediata la replica di Osimhen, sui social per poi fare rapidamente il giro del mondo, verso l'agente del compagno di squadra: "Sei una vergogna! Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca". Prosegue così il lungo avvicinamento alla Salernitana.