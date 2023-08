Altro che rosa completa: il Napoli ora ha bisogno di due titolari

L'erede di Kim ma anche un centrocampista forte. La tempistica veicola il mercato ma la certezza è che le ultime notizie sono chiare

L'erede di Kim ma anche un centrocampista forte. La tempistica veicola il mercato ma la certezza è che le ultime notizie spingono il Napoli ad un'accelerata sul mercato. Perché oltre al difensore è necessario regalare quanto prima a Garcia anche un centrocampista.

Non l'alternativa ai titolari, come era Ndombele, andato via, ma un vero e proprio titolare (Koopmeiners?) dato che Anguissa preoccupa per l'infortunio e comunque sarà fuori diverse settimane a metà stagione per la Coppa d'Africa. E' vero che è partito solo Kim, ma ora servono due rinforzi veri, due titolari, e questo il Napoli lo sa. Garcia è in attesa.