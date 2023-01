Al 76' Ancora un doppio cambio sia per l'Inter che per il Napoli.

Al 76' Ancora un doppio cambio sia per l'Inter che per il Napoli. Per i nerazzurri fuori Darmian e Dzeko, dentro Dumfries Correa. Per gli azzurri fuori Anguissa e Kvaratskhelia, dentro Ndombele e Elmas.