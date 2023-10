Altro stop in nazionale: ecco perché Garcia ieri ha cambiato fascia a Di Lorenzo

All'83' di Verona-Napoli Rudi Garcia fa uscire Mario Rui ma non manda in campo l'uruguaiano, alter-ego nel ruolo del portoghese.

In tanti si sono chiesti il motivo dell'entrata in campo di Zanoli, col dirottamento a sinistra di Di Lorenzo, e non l'ingresso del terzino sinistro di ruolo Mathias Olivera. All'83' di Verona-Napoli Rudi Garcia fa uscire Mario Rui ma non manda in campo l'uruguaiano, alter-ego nel ruolo del portoghese.

Il motivo della scelta. Prima del rientro dalla nazionale di Olivera, il tecnico del Napoli aveva detto in conferenza: "Olivera pure sarà un po' stanco, è uscito prima dal match col Brasile, l'importante è il recupero per essere a disposizione". Vedendo il report odierno del club si è appurato, oltre alla stanchezza fisica, il motivo dell'assenza del terzino: "Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo". Trattasi quindi, così come per Elmas, di un altro affaticamento muscolare per un azzurro dal rientro delle nazionali.