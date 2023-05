Altro trofeo per Ancelotti: 2-1 all'Osasuna, il Real si prende la 20esima Copa del Rey

Ancora un trionfo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si porta a casa un altro trofeo.

Ancora un trionfo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si porta a casa un altro trofeo. Le merengues hanno vinto oggi la Copa del Rey piegando per 2-1 l'Osasuna nella finalissima dell'Estadio de la Cartuja. Real avanti dopo appena 2' con Rodrygo, poi al 58' il pareggio firmato da Torro. Al 70' è ancora Rodrygo a firmare il gol della vittoria. Si tratta del venticinquesimo trofeo in carriera per Carlo Ancelotti, mentre per i blancos quella di stasera è la ventesima affermazione in Copa del Rey.