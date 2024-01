Alvino svela: "Mario Rui soffre di un problema da 2 giorni, ma è pronto a subentrare"

Mario Rui partirà dalla panchina per la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter.

TuttoNapoli.net

Mario Rui partirà dalla panchina per la finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter. Il terzino azzurro ha un piccolo problema, come rivela su X il giornalista Carlo Alvino: "Mario Rui soffre già da un paio di giorni di vesciche ad un piede … stasera è in panchina pronto comunque a subentrare. Il Napoli si è così cautelato per non sprecare una sostituzione".