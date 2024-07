Ufficiale Amichevoli a Castel di Sangro, biglietti in vendita! Ecco prezzi e dettagli

SSC Napoli comunica sul proprio sito ufficiale che la vendita dei biglietti delle tre gare amichevoli di Castel di Sangro è cominciata. Oggi dalle ore 12 è possibile acquistare i tagliandi per i tre test che si giocheranno al Patini. Ecco le tre amichevoli: il 28 contro l'FK Egnatia (ore 20), il 31 contro il Brest (ore 20), il 3 agosto contro il Girona (ore 18.30).

In calce l'immagine con tutti i prezzi, settore per settore. Clicca qui per acquistare i biglietti.