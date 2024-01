Ancelotti non si ferma più: altro trofeo col Real Madrid, numeri da capogiro

Non che ne avesse particolare bisogno, ma Carlo Ancelotti anche ieri sera ha dimostrato per l'ennesima volta la sua grandezza da allenatore conducendo il Real Madrid a vincere la Supercoppa di Spagna con un rotondo 4-1 inflitto agli eterni rivali del Barcellona, al termine di una partita gestita secondo i propri ritmi e le esigenze del match. Sono adesso 11 i trofei portati a casa da Ancelotti da allenatore delle Merengues, un traguardo che lo vede agganciare un'altra icona dei tempi recenti nella capitale spagnola come Zinedine Zidane.

Il leader di questa speciale graduatoria dista adesso "solamente" tre trofei, visto che è Miguel Munoz a quota 14. Con il recente rinnovo del suo contratto fino al 2026, cosa che ha anche messo fine alle voci e alle speculazioni in merito a un suo approdo da commissario tecnico del Brasile, che ha invece assegnato il posto a Dorival Junior.

I TROFEI DI ANCELOTTI CON IL REAL MADRID

2x Champions League

2x Copa del Rey

2x Supercoppa UEFA

2x Supercoppa di Spagna

2x Mondiale per Club

1x La Liga