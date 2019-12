Ancelotti, pranzo a Marechiaro prima dell'addio: così il tecnico ha salutato la città

Prima di volare a Liverpool per diventare il nuovo allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti ha salutato Napoli, la città che l'ha ospitato per un anno e mezzo, con un pranzo in uno dei suoi locali preferiti in quel di Marechiaro. Non sarà un addio, ma un arrivederci, si legge sull'edizione online de Il Mattino: l'ormai ex tecnico azzurro è stato bene in città e sicuramente ci ritornerà insieme ai suoi familiari.