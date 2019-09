Ancelotti ridisegna la squadra per cercare l'impresa: in rialzo le quotazioni di Llorente

E' già giorno di vigilia per il Napoli. La squadra di Ancelotti domani ospita nuovamente il Liverpool, campioni d'Europa in carica - con una cavalcata partita proprio da quell'ultimo incrocio, con l'occasione di Milik non sfruttata all'ultimo istante - e lanciatissimo con il primo posto in Premier League. L'anno scorso al San Paolo arrivò una delle vittorie più belle della gestione di Ancelotti, con diverse novità tattiche che crearono tante difficoltà a Klopp, ma quello di oggi è un Liverpool ancora più rodato, convinto ed in fiducia.

Non dovrebbe esserci stavolta Maksimovic a destra come centrale aggiunto, mossa che l'anno scorso al San Paolo spiazzò Klopp dal punto di vista della pressione alta da portare alla difesa azzurra. Ancelotti potrebbe riproporre anche la stessa linea difensiva, col ritorno di Manolas in coppia con Koulibaly. A centrocampo rientra Allan che potrebbe far coppia con Fabian tenendo Zielinski in ballottaggio con Insigne per un posto a sinistra. A destra non sembra in dubbio Callejon mentre per far coppia con Mertens salgono le quotazioni di Llorente. Lo spagnolo parlerà quest'oggi in conferenza al fianco di Ancelotti che potrebbe puntare su di lui per appoggiarsi ed uscire dalla pressione super-organizzata di Klopp. Non è da escludere Lozano mentre Milik potrebbe rientrare tra i convocati e partire dalla panchina.