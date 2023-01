Ancelotti vince la sfida con Gattuso ai rigori: il Real vola in finale di Supercoppa

La lotteria dei rigori ha sorriso al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che vince il derby italiano con Gennaro Gattuso.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

La lotteria dei rigori ha sorriso al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che vince il derby italiano con Gennaro Gattuso e vola in finale di Supercoppa spagnola: al gol di Benzema nella ripresa risponde Lino nella ripresa e neanche l'ingresso in campo di Modric e Asensio riesce a sbloccare la contesa nei supplementari. Servono i tiri dal dischetto per determinare la prima finalista della competizione in corso a Riad, capitale dell'Arabia Saudita: i madridisti vanno tutti a segno, nel Valencia gli errori decisivi sono di Comert e Gaya.