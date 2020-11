Anche in Francia si onora Maradona: modificato il protocollo per l'omaggio in campionato

La scomparsa di Diego Maradona è stata uno shock per tutto il calcio mondiale. Era una leggenda del calcio, ha fatto sognare milioni di bambini che in seguito sono diventati calciatori professionisti o dilettanti, appassionati dello sport più popolare al mondo. Le sue imprese sul campo hanno ispirato molte generazioni. Dall'annuncio della sua morte sono arrivati ​​tributi da tutto il mondo. Tifosi, giocatori, club, istituzioni, tutti nel calcio provano un dolore immenso. In questo momento di grande tristezza per il calcio, LFP, club e UNFP hanno voluto dedicare questa 12a giornata alla stella di Diego Maradona. In suo omaggio, il protocollo pre-partita sarà eccezionalmente modificato questo fine settimana in tutti gli stadi di Ligue 1 e Ligue 2.