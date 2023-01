Anche oggi Brozovic ha lavorato a parte: la decisione di Inzaghi per Inter-Napoli

Ballottaggio aperto, invece, in attacco, dove Dzeko, Lukaku e Lautaro sono in lizza per due maglie.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sono in netto calo le quotazioni di Marcelo Brozovic per la supersfida di domani contro il Napoli. Anche oggi - riferisce Sky Sport - il croato ha lavorato a parte, e dunque non sarà arruolabile dall'inizio nel match del Meazza. Salvo sorprese, dunque, sarà Hakan Calhanoglu ad agire da 'play', con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Ballottaggio aperto, invece, in attacco, dove Dzeko, Lukaku e Lautaro sono in lizza per due maglie.