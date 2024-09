Anche Popovic in nazionale: impegno con l'Under 19 per il serbo

Sono undici i calciatori del Napoli convocati in nazionale. Erano dodici con Osimhen che si è trasferito al Galatasaray. Impegnato in nazionale, tra gli altri, sarà anche il giovane Popovic. Il giocatore serbo, in prestito al Monza da gennaio a giugno ma mai impiegato in prima squadra, sarà impegnato in un torneo amichevole con la Serbia Under 19.