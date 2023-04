Ancora vergogna nel Settore Ospiti: beceri cori dei milanisti contro l'infortunato Politano

Non fa tempo a disperdersi il polverone contro i tifosi del Napoli che hanno insultato Theo Hernandez, che i milanisti fanno ancora peggio.

Non fa tempo a disperdersi il polverone contro i tifosi del Napoli che hanno insultato Theo Hernandez, che i milanisti fanno ancora peggio. Matteo Politano costretto a ritornare in panchina in stampelle dopo un infortunio alla caviglia viene ancora una volta preso di mira dai tifosi rossoneri che cantano a fine match: "Politano non cammina più, Politano salta con noi".