Anguissa è rientrato a Napoli dopo la Coppa d'Africa: Mazzarri lo aspetta

Zambo Anguissa, dopo l'eliminazione del Camerun dalla Coppa d'Africa, ha fatto rientro questa mattina a Napoli ed è quindi pronto ad aggregarsi al gruppo a disposizione di Walter Mazzarri.

Il centrocampista classe '95, oltre alle due sfide di Supercoppa Italiana, ha dovuto saltare 3 sfide di campionato, contro Torino, Salernitana e Lazio, ma in vista della prossima gara con l'Hellas Verona potrebbe essere a disposizione del tecnico. Come scrive TMW, la sua presenza alla seduta di questo pomeriggio non è ancora certa, ma al più tardi si aggregherà al resto dei compagni nella giornata di domani.