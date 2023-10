Anguissa, niente nazionale dopo l'infortunio: Il Napoli non lo inserisce tra chi andrà via

Niente nazionale per André-Frank Zambo Anguissa dopo il risentimento muscolare patito ieri contro la Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente nazionale per André-Frank Zambo Anguissa dopo il risentimento muscolare patito ieri contro la Fiorentina. Nell'elenco dei calciatori che andranno via durante questa pausa il Napoli non ha inserito il centrocampista del Camerun. Di seguito il comunicato ufficiale: "Questi tutti i calciatori del Napoli impegnati in match internazionali per le qualificazioni europee:

Meret, Di Lorenzo e Raspadori convocati dal Ct Spalletti per il doppio impegno di qualificazioni agli Europei 2024 della Nazionale italiana contro Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium).

Cajuste: Svezia-Moldavia (12 ottobre); Belgio-Svezia (16 ottobre)

Elmas: Ucraina-Macedonia (14 ottobre); Macedonia-Armenia (17 ottobre)

Lobotka: Portogallo-Slovacchia (13 ottobre); Lussemburgo-Slovacchia (16 ottobre)

Lindstrom: Danimarca-Kazakistan (14 ottobre); San Marino-Danimarca (17 ottobre)

Ostigard: Cirpo-Norvegia (12 ottobre); Norvegia-Spagna (15 ottobre)

Zielinski: Far Oer-Polonia (12 ottobre); Polonia-Moldavia (15 ottobre)

Osimhen: Arabia Saudita-Nigeria (amichevole, 13 ottobre); Mozambico-Nigeria (amichevole, 16 ottobre)

Kvaratskhelia: Georgia-Thailandia (amichevole, 12 ottobre); Georgia-Cipro (qualificazioni europee, 15 ottobre)".