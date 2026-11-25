Anguissa verso l'addio, Schira: "ADL ha detto no a 24mln per rinnovo"

Tiene banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense potrebbe essere sempre più vicino all'addio, con le richieste economiche avanzate per il rinnovo che rischiano di complicare i piani della società azzurra. A fare il punto è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, intervenuto sul proprio canale YouTube.

Anguissa, richieste elevate per il rinnovo

Secondo quanto riferito dal giornalista, il giocatore avrebbe avanzato una richiesta importante per prolungare il proprio contratto con il Napoli. Sul tavolo ci sarebbero infatti una proposta da 6 milioni di euro a stagione e un accordo della durata di quattro anni. Cifre che potrebbero rendere difficile trovare un'intesa tra le parti.

Addio sempre più vicino?

Lo scenario delineato da Schira lascia intravedere una possibile separazione tra Anguissa e il club partenopeo. L'esperto di mercato è stato piuttosto netto sulla vicenda, affermando che "Anguissa ha chiesto 6 milioni all'anno per 4 anni ed è destinato ad andare via". Una situazione da seguire con attenzione in vista delle prossime sessioni di mercato, quando potrebbero arrivare sviluppi decisivi sul futuro del centrocampista.