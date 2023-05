Anguissa sfonda il muro dell'Inter! Napoli avanti 1-0!

Il Napoli passa in vantaggio al 67' dopo un dominio assoluto!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli passa in vantaggio al 67' dopo un dominio assoluto! Dopo un'ora di possesso e mini-occasioni, il Napoli trova il meritato vantaggio sull'Inter. 1-0 al Maradona, a sbloccare la gara è Zambo Anguissa, al terzo gol in questo campionato e già protagonista di due palle-gol nel primo tempo: controllo e girata aerea del centrocampista di Spalletti, lasciato davvero troppo solo in mezzo all'area nerazzurra.