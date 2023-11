Frank Zambo Anguissa è regolarmente in campo per la sfida della sua nazionale, il Camerun, contro Mauritius

Frank Zambo Anguissa è regolarmente in campo per la sfida della sua nazionale, il Camerun, contro Mauritius. Gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il centrocampista del Napoli partirà come di consueto dal primo minuto.