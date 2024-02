Anguissa titolare col Verona: le scelte di Mazzarri a centrocampo

A centrocampo Walter Mazzarri ha un solo dubbio. Lobotka è l'altra certezza accanto ad Anguissa, mentre per l'altro posto è corsa a due

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi André-Frank Zambo Anguissa si è allenato regolarmente in gruppo ed è per questo da considerare abile e arruolabile per la sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese partirà dall'inizio.

A centrocampo Walter Mazzarri ha un solo dubbio. Lobotka è l'altra certezza accanto ad Anguissa, mentre per l'altro posto (visto che - si legge - si dovrebbe tornare al 4-3-3) è aperto il ballottaggio tra Zielinski e Cajuste.