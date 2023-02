Al 94' palla in profondità per Lozano sulla corsia destra.

Al 94' palla in profondità per Lozano sulla corsia destra. Cross sul secondo palo, dove c'è prontissimo il solito Simeone: incornata precisa all'angolino ed è 3-0! La rete però dopo il check del VAR viene annullata per posizione di fuorigioco del messicano.